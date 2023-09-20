Долой коронавирус: депутат Госдумы от Ставрополья Раиса Кармазина окропила коллег антисептиком

Соседи-депутаты были не против освежающего душа. Фото: Telegram-канал SHOT

Количество зараженных коронавирусом вновь растет. В одном только Ставропольском крае уровень заболеваемости увеличился на 44%. Из-за этого горожане стали защищаться от вируса всеми возможными способами. Например, депутат Госдумы от Ставропольского края Раиса Кармазина перед началом осенней сессии опрыскала своих коллег антисептиком.

Из кадров видно, как она распечатывает свежий баллончик и брызгает содержимое на все вокруг, включая соседей-депутатов. Последние были не против освежающего душа. Приняли происходящее с улыбкой.

— Это осень, и приехали со всех регионов, с разных мест. Мы понимаем, что это вирусные, простудные заболевания. Я специально это делаю, чтобы не заболеть. Работать надо, а не болеть, — заявила Раиса Кармазина «Газете.Ru».

На данный момент медики в Ставропольском крае отмечают небольшой рост уровня заболеваемости. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с 4 по 10 сентября заболел 101 человек. Уже на следующей неделе количество зараженных составило 146.

Соответственно выросло и количество госпитализаций. В первую неделю сентября попавших в больницы было 9, но уже в следующие 7 дней количество возросло до 25.

В краевом минздраве пояснили, что такой рост обусловлен сезонностью заболевания. Но тем не менее в ведомстве посоветовали пользоваться антисептиком и обращаться к лечащему врачу в случае недомогания.

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