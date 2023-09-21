Кинули запал в бутылку: два мальчика ранены от взрыва гранаты в Ингушетии

Ради эксперимента мальчики сунули боеприпас в бутылку Фото: СОЦСЕТИ

Двое братьев в Ингушетии решили провести «научный» опыт с гранатой. Результат получился печальный, но предсказуемый — боеприпас взорвался, подростки ранены.

В селе Верхние Ачалуки Малгобекского района братья Мухаммад и Ахмед 20 сентября обнаружили в сарае пакет. А внутри — настоящий клад для любопытных мальчиков. Пакет оказался полон боеприпасов.

Подростки наткнулись на целую коллекцию оружия: две гранаты, запалы, дымовые шашки, магазины от автомата и кобуры для пистолетов. По некоторым данным, в пакете был даже снаряд гранатомета!

В сарае нашли богатый арсенал оружия, принадлежавший покойному дедушке. Фото: следком Ингушетии

Боеприпасы принадлежали дедушке одного из ребят, который умер десять лет назад. При жизни мужчина работал в правоохранительных органах, где и успел обзавестись целым арсеналом.

В восторге от такой находки, Ахмед и Мухаммад решили испытать оружие в действии. Как они сами утверждают, решили провести опыт. При этом выбрали занятный способ. Чтобы проверить, взорвется ли один из найденных запалов, они зачем-то положили его в стеклянную бутылку.

Оказалось, боеприпас рабочий. Запал сдетонировал, бутылку разорвало, а осколки полетели в любознательных подростков.

Эксперимент дорого обошелся и мальчикам, и их родителям. С ранениями разной степени тяжести их доставили в больницу. По некоторым данным, один из них попал в реанимацию.

К инциденту, едва не ставшему трагическим, отнеслись серьезно. Обстоятельства происшествия проверяют в следкоме и прокуратуре Ингушетии.

Место взрыва осматривают следователи. Фото: следком Ингушетии

— Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, — пообещали в надзорном ведомстве региона.

Последнее время происшествия с гранатами происходят на Северном Кавказе с завидной частотой. В августе на свадьбе в Ставропольском крае жених бросил боеприпас в недостаточно радостного гостя. А совсем недавно, 18 сентября, житель Буденновска метнул гранату в четверых людей во время драки у ресторана.

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