Ранило в грудь и живот: от взрыва гранаты в Ингушетии погиб 14-летний подросток

Травмы от осколков оказались смертельными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер один из двух подростков в Ингушетии, взорвавших найденную в сарае гранату покойного деда. Второй — остается в больнице.

О трагическом инциденте в селе Верхние Ачалуки в Малгобекском районе стало известно накануне. Двое братьев нашли в сарае склад дедовских боеприпасов. Родственник при жизни работал в правоохранительных органах и успел скопить целый арсенал оружия.

Мальчики решили испытать находку. Из любопытства они засунули запал одной из гранат в стеклянную бутылку. И тут случилось несчастье — боеприпас взорвался, обоих подростков ранило осколками.

Детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Один из них, 14-летний Алим*, попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Врачи два дня боролись за его жизнь, но травмы от осколков оказались смертельными. Как рассказал близкий к ситуации источник «КП-Северный Кавказ», мальчик получил проникающие ранения в области грудной клетки и брюшной полости.

Усилия медиков оказались безуспешными. 22 сентября подросток скончался в больнице.

Второй подросток все еще госпитализирован. По данным минздрава Ингушетии, его состояние тяжелое, но стабильное.

Трагедия привлекла внимание правоохранительных органов. Проверку проводят следком и прокуратура республики.

*имя ребенка изменено

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