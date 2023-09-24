Упал метеорит или сгорела от стыда: проверяют все версии о поджоге авто после наезда на ребенка в Дагестане

Мальчик видимых телесных травм не получил, поэтому его семья даже не обращалась в больницу Фото: СОЦСЕТИ

Получила продолжение история с умышленным наездом на ребенка в Дагестане. Ранее «КП-Северный Кавказ» опубликовала видео с камеры уличного наблюдения в селе Агачаул, на котором «Жигули» под управлением 15-летнего подростка специально припечатали мальчика на велосипеде к газовой будке. Якобы в отместку за то, что он подрезал машину на сельской дороге.

В полиции республики 24 сентября уточнили, что инцидент произошел 22 сентября около 9 часов вечера. В машине сидели двоюродные братья (пассажиру 14 лет, то есть он на год младше водителя). Под колесами оказался их же 7-летний родственник. В отдел юношей доставили вместе с родителями, при которых объясниться за свой поступок они толком не смогли. Сказали лишь: «По глупости».

Подростков допросили в полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РД

Мальчик видимых телесных травм не получил, поэтому его семья даже не обращалась в больницу. Но ввиду открывшихся обстоятельств, все-таки назначено проведение медицинского освидетельствования.

- В отношении подростков и их родителей какие-либо меры и процессуальные решения будут приняты после окончания соответствующих экспертиз, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану. - В отношении подростков назначена экспертиза на предмет употребления ими запрещенных веществ.

Автомобиль, на котором сбили ребенка, сожгли через пару часов

Еще в полиции опровергли слух, что «Жигули» после ДТП сжег отец 7-летнего велосипедиста, о чем писали в соцсети. Пока версия не нашла своего подтверждения, пояснили в пресс-службе и озвучили все вероятные причины:

- Причиной возгорания автомобиля может быть как неисправность проводки в транспорте, так и возможное наличие неисправного газового оборудования, не исключено также и падение метеорита (есть очевидцы, утверждающие, что видели его в небе, недалеко от места событий). Не исключено и то, что машина сама сгорела, от стыда, - отметили в ведомстве. - Версий много, но подтверждения не нашла ни одна из них.

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