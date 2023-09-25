Ползет по бетону на привязи: «выгул» девочки на поводке объяснили в следкоме Дагестана

Девочку на поводке заметили в Хасавюрте Фото: Тимур ХАНОВ

В дагестанских телеграм-каналах утром 25 сентября распространилось странное фото. В кадре женщина «выгуливает» по улицам девочку на поводке. «КП-Северный Кавказ» выяснила, что происходит в кадре на самом деле.

Дело происходит в Хасавюрте недалеко от местного отделения банка. На фото, ужаснувшем жителей Дагестана, невысокая девочка ползет по бетонной улице на четвереньках. Вокруг ее пояса обвит поводок, другой конец которого — в руках предполагаемой «матери».

Фото опубликовали в дагестанских пабликах Фото: СОЦСЕТИ

— Проходящие мимо люди были в шоке, но никто эту мать не вразумил, — написал автор снимка.

Фото, скорее всего, снято издалека. Поэтому кадр размыт настолько, что определить возраст обеих практически невозможно.

Разгневанные пользователи соцсетей успели устроить настоящий общественный суд «жестокой матери». Среди осыпающих женщину проклятиями нашлись те, кто предположил, что семье не хватает денег на коляску для ребенка.

Но все оказалось куда проще. Как рассказали корреспонденту «КП» в следкоме Дагестана, на фото изображены вовсе не мать с дочкой. Следователи выяснили, что в кадр попали две подружки, которые играют таким необычным образом.

Тревога посторонних людей в таких ситуациях, впрочем, не всегда бывает ложной. В Георгиевске прохожие заметили мальчика, запертого в клетке в собственном доме. Оказалось, что мать держала детей в нечеловеческих условиях.