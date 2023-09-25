Не поделили детей: житель Дагестана из-за ссоры чуть не зарезал бывшую жену

Семейный конфликт дошел до поножовщины Фото: Залина ТАТАРОВА

Экс-супруги из села Камышкутан в Дагестане разошлись вовсе не мирно. Настолько, что мужчина едва не отправил бывшую жену на тот свет.

В воскресенье, 24 сентября, 35-летний мужчина в очередной раз выяснял отношения с экс-супругой. Разведенная пара никак не могла решить, с кем останутся жить их общие дети.

На этот раз ссора перетекла в насилие. По словам мужчины, бывшая жена начала кричать на него матом, и он не выдержал. Достав нож, он дважды ударил ее в живот.

Осознав, что натворил, злоумышленник запаниковал и сбежал. Нож он выкинул на обочину, а 33-летнюю раненую женщину оставил истекать кровью.

Фото с места преступления показали в МВД Дагестана

К счастью, медики вовремя успели помочь пострадавшей. Ее доставили в больницу, а мужчину задержала полиция. В отделе он во всем признался.

— Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщили в МВД Дагестана.

Еще один конфликт, уже на борту самолета, закончился более трагично. После драки с петербуржцами во время рейса Санкт-Петербург — Минеральные Воды погиб 55-летний житель Пятигорска.