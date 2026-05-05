В Дагестане и Чечне после сильнейших потопов начали выплачивать деньги пострадавшим. Люди получили соцвыплаты на 672 млн рублей. По данным МЧС России на 5 мая, финансовую помощь оказали по 20 тысячам заявлений. Но это даже не десятая часть.

По информации чрезвычайного ведомства от 1 мая, от пострадавших в обеих республиках приняли 279 414 заявлений на получение соцвыплаты. Из Дагестана – 248 845, из Чечни – 30 569. Комиссии продолжают оценивать ущерб, который будут компенсировать жителям регионов.

Также специалисты МЧС обследуют дома, получившие повреждения во время потопа. Из 11 841 здания осмотрели 8,7 тысячи. Спасатели пришли к выводу, что восстановлению не подлежат 834 дома, капремонт необходим еще 2032 домам. Для жилья пригодна лишь половина пострадавших зданий – 5,9 тысячи.

«Энерго-, газо-, теплоснабжение и связь полностью восстановлены. Социально значимые объекты расчищены от ила. Завершаются восстановление водоснабжения, очистка частных домов и прилегающих территорий. Продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения: ко всем населенным пунктам есть подъездные пути», – рассказали в МЧС.

В республиках неустанно работают более двух тысяч специалистов МЧС, почти 360 единиц техники, в том числе вертолет. В 10 пунктах временного размещения находятся 340 человек, среди них 104 ребенка.

В Дагестане ситуация складывается печально. Вода после потопа ушла в землю, из-за чего села буквально уходят из-под ног. Оползни разрушают населенные пункты в республике. Более того, власти выявили сотни самостроев, которые банально непригодны для жизни. Нападков стихии они не выдержали.

Следователи расследуют уголовное дело о халатности чиновников. А пострадавшим жителям Дагестана пообещали бесплатную землю без торгов и освобождение от налогов. Последствия непогоды хотят устранить к началу туристического сезона, но пока не ясно, получится ли это сделать.

Лучше ситуация после потопа обстоит в Чечне. Там за месяц смогли отстроить село «под ключ». Строительство домов для пострадавших оплатила мать Рамзана Кадырова. Скоро они будут готовы к заселению.

