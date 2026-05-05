Две девушки отправились на поиски Озера Любви. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Пропавшие в горах КЧР девушки отправлялись на поиски любви. Две туристки из Астрахани решили посмотреть красоты Северного Кавказа и исчезли. В истории их пропажи нашлось не мало странностей.

Предварительно, исчезнувшие – молодые выпускницы медколледжа Астрахани. Подруги задумали крупное путешествие в пути к местной достопримечательности – Озеру Любви в семи километрах от Архыза в Карачаево-Черкесии. Их привлекло поверье, согласно которому вода помогает найти одиноким девушкам своего суженого.

Подруги сделали все по правилам: зарегистрировали маршрут, зарядили телефоны и 25 апреля вышли из Теберды Карачаевского района. Своим путешествием они делились в соцсетях, заранее предупредив: если не вернутся 4 мая, бить тревогу.

«4 мая 2026 года, связавшись с родственниками, туристки сообщили, что не могут спуститься обратно ввиду погодных условий, после чего перестали выходить на связь», – говорится в сообщении СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

Родители пропавших девушек забили тревогу. Мать одной из них в замешательстве из-за цепочки странных обстоятельств:

«Да, в семь вечера выходила со спутникового телефона. Вот только откуда спутниковый телефон у них, до сих пор не знаем. Потому что какая-то группа либо там с ними осталась, в общем, ничего не понятно».

Вскрылась и другая странная деталь. По словам альпинистов со Ставрополья, выбор времени для поднятия в горы странный. В этом году в горах сохраняется плохая погода.

«Из-за лавинной опасности даже отменили ежегодные сборы, которые традиционно проходят в апреле в Карачаево-Черкесии», - рассказала Елена М. в беседе с корреспондентом «КП».

В последний раз девушки выходили на связь 4 мая со спутникового телефона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Но, по ее словам, бить во все колокола еще не время. Девушки могли просто укрыться от дождя.

«Заблудиться в районе озера почти невозможно. Пространство открытое, куда не глянь — выход к людям. Вероятно, они просто укрылись на дневку. Там накануне как раз дождь прошел. Дорога скользкая, идти сложно. Вот и решили переждать непогоду».

На поиски девушек отправилось 15 спасателей. Они обследуют два района, которые были заявлены в регистрационной карточке маршрута. Одна из групп сотрудников МЧС России вышла к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая – обследует Архызское седло и Марухское ущелье.

Тем временем в СУ СКР по Карачаево-Черкесии начали проверку по факту пропажи. Установлено, что специализированных проводников и инструкторов с девушками не было. Сотрудники ведомства участвуют в поисках и проводят проверки.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru