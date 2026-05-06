В Ставропольском крае двоих жителей соседнего региона осудили за убийство 21-летней давности. В марте 2005 года компания отдыха в сауне Пятигорска. Девушки, алкоголь, накрытый стол предвещали хорошее времяпрепровождение. Но закончилось все избиением и убийством.
Подшофе двое мужчины поссорились с девушкой, пока ее друг вышел на улицу. Отдыхающие не смогли решить проблему словами, а потому вдвоем избили оппонентку. Причем так сильно, что она потеряла сознание. Вред здоровью позже оценят как тяжкий.
На шум потасовки пришел знакомый избитой девушки. Увидев картину продолжавшегося насилия (жертву продолжали избивать даже после потери сознания), защитник сам стал целью преступников. Мужчины набросились на него и стали бить руками и ногами. А чтобы наверняка избавиться от свидетеля, один из нападавших принялся душить его.
«Нанеся мужчине множественные удары руками и ногами по голове, нападавшие стали душить его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, после чего фигуранты похитили мобильные телефоны потерпевших и скрылись с места преступления», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Видео: СУ СКР по СК
Одного из убийц поймали в том же 2005 году. Он признался, что и правда избил девушку и украл телефоны, за что получил срок. Только вот убийство свалил на своего приятеля. Мол, не принимал в этом никакого участия. Преступника объявили в розыск. Скрываться от правоохранительных органов ему удавалось вплоть до декабря 2023 года.
Убийцу задержали в России и отправили в СИЗО. Тогда следователи выяснили интересную деталь: расправлялся над свидетелем не он один, но и осужденный в нулевые приятель.
Преступники оказались под следствием по статьям «Убийство, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление» и «Причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью». Вину один из фигурантов признал частично, а второй не признал вовсе. Только по первой им грозило пожизненное. И один из фигурантов (тот, который попался правоохранителям в 2005 году) получил максимальное наказание:
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из подсудимых наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима» – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.
Приговор пока не вступил в силу. Стороны могут его обжаловать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Она сказала «нет» – он не стерпел: мужчина из Дагестана попытался изнасиловать учительницу за отказ стать второй женой
Части тела нашли у реки подростки: ставропольчанка убила и расчленила мужа из-за ссоры на 8 марта
Насильнику – пожизненное, сообщнице – 12 лет: вынесен приговор об убийстве восьмилетней девочки в Дагестане
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru