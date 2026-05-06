Двоих мужчин посадят за убийство 21-летней давности. Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае двоих жителей соседнего региона осудили за убийство 21-летней давности. В марте 2005 года компания отдыха в сауне Пятигорска. Девушки, алкоголь, накрытый стол предвещали хорошее времяпрепровождение. Но закончилось все избиением и убийством.

Подшофе двое мужчины поссорились с девушкой, пока ее друг вышел на улицу. Отдыхающие не смогли решить проблему словами, а потому вдвоем избили оппонентку. Причем так сильно, что она потеряла сознание. Вред здоровью позже оценят как тяжкий.

В сауне ссора переросла в избиение, а потом в убийство. Фото: СУ СКР по СК

На шум потасовки пришел знакомый избитой девушки. Увидев картину продолжавшегося насилия (жертву продолжали избивать даже после потери сознания), защитник сам стал целью преступников. Мужчины набросились на него и стали бить руками и ногами. А чтобы наверняка избавиться от свидетеля, один из нападавших принялся душить его.

«Нанеся мужчине множественные удары руками и ногами по голове, нападавшие стали душить его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, после чего фигуранты похитили мобильные телефоны потерпевших и скрылись с места преступления», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Видео: СУ СКР по СК Двое мужчин ответили в суде за убийство 21-летней давности на Ставрополье

Одного из убийц поймали в том же 2005 году. Он признался, что и правда избил девушку и украл телефоны, за что получил срок. Только вот убийство свалил на своего приятеля. Мол, не принимал в этом никакого участия. Преступника объявили в розыск. Скрываться от правоохранительных органов ему удавалось вплоть до декабря 2023 года.

Убийцу задержали в России и отправили в СИЗО. Тогда следователи выяснили интересную деталь: расправлялся над свидетелем не он один, но и осужденный в нулевые приятель.

Почти 19 лет прятался убийца от правоохранительных органов. Фото: СУ СКР по СК

Преступники оказались под следствием по статьям «Убийство, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление» и «Причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью». Вину один из фигурантов признал частично, а второй не признал вовсе. Только по первой им грозило пожизненное. И один из фигурантов (тот, который попался правоохранителям в 2005 году) получил максимальное наказание:

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из подсудимых наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима» – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Приговор пока не вступил в силу. Стороны могут его обжаловать.

