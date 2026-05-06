Состоялась церемония представления врио главы Дагестана Фёдора Щукина.

В Дагестане 6 мая состоялась торжественная церемония представления врио главы республики Фёдора Щукина. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, экс-глава региона Сергей Меликов, депутаты, члены правительства, руководители министерств и ведомств, духовенство.

В начале церемонии Юрий Чайка огласил указ президента о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Полпред отметил, что решение главы государства продиктовано масштабом задач, стоящих перед республикой, округом и страной в целом. Полпред поздравил Фёдора Щукина с назначением, назвав это событие важным не только для него лично, но и для всего региона.

Особый приоритет, по словам Чайки, сейчас - ликвидация последствий разгула стихии и адресная помощь пострадавшим. Полпред заверил, что в этой работе можно рассчитывать на поддержку федерального центра.

В своем выступлении Сергей Меликов поблагодарил всех за поддержку и напомнил, что вместе с правительством многое удалось сделать для достойной жизни дагестанцев.

Сергей Меликов поблагодарил всех за поддержку во время работы на посту главы.

«Мы не уходили от непростых тем, а сосредоточились на десятилетиями копившихся инфраструктурных и социально-экономических проблемах. Несмотря на произошедшие природные катаклизмы, у республики есть потенциал», - заявил экс-глава.

Свое выступление Меликов завершил строками Расула Гамзатова:

«Чего ж возжажду я всего сильней?

Я жизнь прожил, чего ж хотеть мне боле?

И пусть в свой час подводит жизнь итог,

Я все сказал и сделал все, что мог».

В заключении Сергей Меликов пожелал Щукину удачи, а народу Дагестана - успехов и новых свершений.

В свою очередь, новоиспеченный врио республики Фёдор Щукин поблагодарил президента за оказанное доверие, подчеркнув, что для него это не только большая честь, но и колоссальная ответственность.

Врио главы Дагестана Федора Щукина представили членам правительства.

«Я русский человек, более двух лет живу и работаю в Дагестане. Это не только кабинетная работа, я объездил 52 района и города республики. Исполнение обязанностей главы требует быть гарантом равноправия и единства всех народов Дагестана. Я призван служить каждому из вас», - обратился Федор Щукин к присутствующим.

Также он поблагодарил Сергея Меликова за проделанную работу и пообещал продолжить все начатые проекты. И обозначил главную задачу на текущий момент - помочь каждому пострадавшему от стихии.

«Паводок высветил системные социально-экономические трудности. Считаю это отправной точкой для дальнейшей работы», - сказал Щукин.

Он подчеркнул необходимость командной работы, основанной на честности и эффективности. По его словам, участники СВО - золотой резерв, и их следует активно вовлекать в органы местного самоуправления. Социальные лифты будут открыты как для дагестанцев, так и для неравнодушных людей из других регионов, желающих применить себя в республике.

