В 2026 года исполняется 81 год со Дня Победы в Великой Отечественной войне

Утро 9 мая на Ставрополье началось с возложения цветов к монументам и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны во всех городах и селах региона. Несмотря на то, что накануне ночью был объявлен режим беспилотной опасности, к утру он был снят и это не помешало планам празднования и массовым мероприятиям.

Парад Победы начался в Ставрополе с выноса на площадь Ленина знамени Победы.В 2026 году его формат частично трансформировали в целях безопасности (с этой же целью ввели ограничение движения). Почетный караул, чеканя каждый шаг, пронес символ несгибаемости, мужества и силы российского народа. Очень трогательно в начале Парада выглядела колонна детсадовцев, одетых в военную форму. Детсадовцы старательно чеканили шаг и вызывали улыбки ставропольцев.

На главную площадь Ставрополя вышли участники спецоперации, военнослужащие 7-й Краснодарской Краснознаменной военной базы, 90-й зенитной ракетной бригады, 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, курсанты Института федеральной службы безопасности Российской Федерации и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, сотрудники Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска, включая потомков бойцов, воевавших в легендарной дивизии генерала Доватора.

Сопровождал проход пеших расчетов колокольный звон и мелодии в исполнении сводного военного оркестра Ставропольского гарнизона.

Традиционно по улицам Ставрополя прошел Бессмертный полк. Жители края несли портреты своих родных и близких, ставших навечно героями в горниле Великой Отечественной войны.

Парад в этом году состоялся без военной техники в целях безопасности участников, но несколько ярких моментов, такие, как многочисленный «Вальс Победы» (участвовали около 600 пар школьников), финиш автопробега с участием ретро-автомобилей «Эх, путь дорожка фронтовая» и тысячный хор, традиционно украсили празднование Дня Победы. Причем, во время выступления Сводного детского тысячного хора «Поющая юность Ставрополья» на Крепостной горе ребята надели бейджики с фотографиями ковавших победу героев из семейных архивов.

После окончания марша зрителей ждал вынос самой большой в мире копии Знамени Победы площадью 1500 кв. м. Кстати, участники 16-го автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая» в этом году проехали более 12 тысяч километров, связав нитью памяти города и села Ставрополья, Южного и Северо-Кавказского федерального округов, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

После парада и автопробега на Александровской площади Ставрополя остались тысячи горожан, где открылись тематические площадки, посвящённые Дню Победы. Также жители города плетут маскировочные сети для участников спецоперации.

С 11:00 мск стартовала патриотическая программа «Слава тебе, победитель – солдат!» с работой полевой кухни на Восточном склоне Крепостной горы. В Парке Победы аналогичное событие ожидается в полдень на конкурных полях, а с 13:00 до 22:00 в разных частях города пройдут тематические программы. Еще одно место, где можно будет отведать солдатской каши и послушать трогательные песни военных лет, откроется с 17:00 часов в сквере на проспекте Юности, 20.

Вальс Победы в Ставрополе

В 12:00 часов стартует целый ряд мероприятий, включая марафон «Вместе празднуем Победу» на Владимирской площади, который продлится до 21 часа, с работой тематических площадок, фотозонами, выставками, концертом и светомузыкальным шоу фонтана «Россия».

Программа с локациями событий и мероприятий включает концерты и площадки с открытым микрофоном «Свои для СВОих» для желающих спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте.

