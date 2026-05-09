Кадры с репетиций реконструкции. Фото: предоставлено Денисом Корниловым.

Экскурсия в прошлое

Так можно назвать историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, которую показали 9 мая в станице Ессентукской Предгорного округа на Ставрополье. Зрителей вернули в далекий 1942 год, когда фашисты наступали по всем фронтам и не щадили на своем пути никого.

Города Кавминвод с начала войны стали одним большим госпиталем, где лечили раненых. В августе 1942 года нашим войскам пришлось отдать Ставропольский край почти без сопротивления. В эти дни госпитали пережили свою трагедию.

Незадолго до этого начальник главного санитарного управления Красной Армии Евгений Смирнов дважды обращался к Сталину с просьбой начать эвакуацию группы кавминводских госпиталей. И дважды получал отказ. Сталин не верил, что немцы захватят Кавказ. А когда фашисты оккупировали Ставрополь и уже шли к Минводам, приказ об эвакуации все-таки поступил.

Реконструкторы воссоздали детали фронтового быта, подвиг медиков и тактику боя в экстремальных условиях. Фото: предоставлено Денисом Корниловым.

Это было 4 августа 1942 года. Враг нанес мощный удар по железнодорожному узлу. И тогда легко раненные и ходячие бойцы в сопровождении медработников отправились пешим ходом по дороге на Нальчик. А на станции остались стоять 32 эшелона. Среди них – 12 санитарных поездов с 15 тысячами тяжелораненых солдат. За несколько часов до вторжения фашистов группами и в одиночку, они, поддерживая друг друга, кто как мог стали расходиться по окрестностям. Скольким из них удалось выжить или спрятаться, узнать уже невозможно...

Ставропольский режиссер-постановщик Денис Корнилов и реконструктор Валерий Кулак решили воплотить трагические моменты Битвы за Кавказ в исторической реконструкции. Центральным сюжетом стала оборона советского передвижного госпиталя. Реконструкторам предстояло воссоздать детали фронтового быта, подвиг медиков и тактику боя в экстремальных условиях.

Погружение в эпоху

Для воссоздания эпизода понадобилось около 40 человек. Как рассказал Денис Корнилов, в регионе немало людей, занимающихся историческими реконструкциями и по 10, и по 20-30 лет. У многих такое снаряжение, что позавидует и киностудия. У каждого по несколько комплектов снаряжения, вооружения, разных форм одежды, войск и стран Второй мировой войны. Поэтому с одеждой, обувью и даже оружием проблем не возникло. Все, кто решил участвовать, выложились, можно сказать, по-полной.

Для воссоздания эпизода понадобилось около 40 человек. Фото: предоставлено Денисом Корниловым.

«Есть среди них несколько человек, я бы назвал их «человек-оркестр», которые оденут из своих запасов еще с десяток человек помимо себя. Оружие и все снаряжение у них - в основном это новоделы, но с техническим паспортом и в полном соответствии снаряжения Великой Отечественной войны, – рассказал Денис Корнилов. – Были и вещи тех лет. Например, чемоданы. Но зачастую это раритеты, а музейные экспонаты не используют в таких постановках, хотят такие вещи у реконструкторов тоже есть».

Оружейная часть, это в основном охолощенное оружие, то есть настоящее, фронтовое, и есть вероятность, что оно реально было в боях. И немного было так называемых «новоделов», но уже не охолощенные, а специально сделанных для подобных постановок и съемок фильмов свето-шумовых аналогов винтовок Мосина.

С реквизитом проблем не возникло. Фото: предоставлено Денисом Корниловым.

Особое внимание на поле, где развернулась реконструкция, у зрителей вызвала палатка. В ней укрывались раненые советские солдаты. Такие же сооружения и полевой быт сегодня показывают в фильмах о войне.

«Полностью аутентичная палатка, мы постарались сделать ее настоящей фронтовой, партизанского стиля, специально искали на старых частных складах прелую, порваную, повидавшую виды. Старались сделать все так, чтобы было правдоподобно, а не просто как театральная вылазка», – рассказал Денис.

Пронзительный урок истории

По сюжету, советские войска отступают и оставляют за собой раненых, а немцы идут следом и все уничтожают на своем пути. Был показан именно такой эпизод, когда врачи и совсем молоденькие медсестрички вынуждены брать оружие в руки и оборонять свою землю.

По сюжету одна из медсестер погибает. Фото: предоставлено Денисом Корниловым.

Организаторы сделали акцент на максимальной исторической достоверности, используя аутентичные предметы быта, технику времен войны и точные реплики обмундирования.

«Для нас это не просто зрелищное событие, а возможность прикоснуться к живой истории. Сцена захвата медучреждения выбрана не случайно – это символ хрупкости человеческой жизни и несгибаемой воли врачей, спасавших бойцов под огнем. Мы стремимся показать молодежи не сухие факты, а человеческие судьбы и реальные подвиги. Сегодня очень нужно проводить такие масштабные и пронзительные уроки истории под открытым небом», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

И действительно, зрители, пришедшие на стадион отмечать праздник Победы, увидели именно ту историческую достоверность, которую сегодня у нас пытаются отнять: ужасы войны, бездушие фашистов и бесконечную самоотверженность советских людей.

«У нас дети плакали, когда санинструктор погибла, а у нас самих – мурашки по коже», – рассказали жители станицы Ессентукской Валерий и Елена Колчевы.

