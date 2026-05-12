«Заявление написано»: волонтер из Ставрополя странным способом избавилась от своего кота

Выбросившая кота женщина раньше помогала животным. Фото: приют «Лучший друг»

Ставропольчанка шокировала своим поступком соратников по волонтерской деятельности. Женщина, которая раньше спасала разных зверушек, решила избавиться от питомца странным способом – принесла в приют, бросила в сумке на лавочке и ушла.

«У нас все переполнено, даже больных и пострадавших кошек и собак нам сейчас брать некуда. А тут здоровый подросток... Неприятно, когда так поступают незнакомые с ситуацией люди, не понимающие, сколько труда стоит за каждой спасенной жизнью. Но когда такое делают волонтеры – просто нет слов... Горько, что за 13 лет работы мы так и не смогли вложить в головы людей понятие об ответственности», – поделились в приюте «Лучший друг».

Подкидыша назвали Маем. Фото: приют «Лучший друг»

Пока волонтеры готовили необходимые документы для подачи заявления в полицию и искали дом для рыжика, которого назвали Маем, в приюте появился еще один нежданный подопечный:

«Дурные примеры заразительны. То котенок на лавочке, теперь вернули взятую щенком около года назад собаку, Дастину тогда было два месяца, по сути – вырос дома. И как всегда ни звонка, ни предупреждения, прививки не доделаны. Ничего нового, но каждый раз от такого на душе противно и больно. Пес-то не виноват».

Через год Дастина просто бросили. Фото: приют «Лучший друг»

Зоозащитники считают, что повлиять на ситуацию может ужесточение законодательства (должны быть обозначены строгие нормы содержания питомцев, прописаны штрафы, введено чипирование с обязательной регистрацией) и массовая бесплатная стерилизация:

«А пока этого нет, мы всегда будем видеть подобные видео, коробки в лесополосах, вдоль трасс, в полях и так далее».

ВАЖНО!

Если вы хотите забрать Мая домой, обратитесь по телефону: 8-962-442-18-56.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрят на всех с надеждой: «КП» передала в приюты для животных Ставрополья корм и помогла пристроить питомцев

Бродяга-симпатяга: пес Чаки катается на маршрутках по Ставрополю и отказывается жить в одном месте

Покорила озеро и преодолела ручей: спасенная медведица Дынька впервые вышла на прогулку с другом Арбузиком