Медведица впервые вышла на улицу из карантина. Фото: парк львов «Земля прайда»

Спасенная медведица Дынька из Северной Осетии впервые вышла на прогулку. Тяжело представить, сколько страданий выпало на долю этого зверя. Совсем малышкой она осталась без мамы – для медведей это равно смертному приговору. В жуткие холода два дня кричала, а увидев человека, побежала за ним и чуть не утонула в реке. Исхудавшую и замерзшую, ее все же спасли.

Произошедшее на ней сильно отразилось. Теперь медведица не переносит одиночество: без друга – кавказской овчарки Арбузика – она не может есть и много кричит. И недавно они вместе сделали большой шаг. После карантина животные впервые увидели солнце.

Дынька и Арбузик стали неразлучны. Фото: парк львов «Земля прайда»

«На улице, где много всего интересного, Дынька и Арбузик ни на минуту не расстаются и всегда рядом. Это какая-то очень удивительная дружба двух абсолютно разных видов животных, которая поражает нас каждый день», – не перестают удивляться волонтеры.

Спасенная медведица Дынька из Северной Осетии поборола страх воды

Счастливая медведица излазила все деревья в поле зрения. Она карабкалась наверх, падала под собственным весом, и снова забиралась. Арбузик, которого природа не наградила такими коготками, все это время терпеливо ждал подругу внизу. А завершилась прогулка встречей со страхами лицом к лицу: Дынька вышла к воде.

Медведица смогла побороть страх воды. Фото: парк львов «Земля прайда»

Несмотря на страх перед водоемами, который оставила ее тяжелая судьба, медведица опустилась в пруд, проплыв приличное расстояние для своего размера. А после было самое сложное: встреча с ручьем, один-в-один похожим на тот, в котором она когда-то чуть не утонула.

«Тогда мы пошли вместе, я ей показал, что все хорошо и там можно пройти. Это действительно ей помогло, она смогла решиться! И довольная и счастливая побежала дальше с Арбузиком по своим делам», – рассказал владелец приюта диких животных «Земля Прайда» Виктор Агафонов.

Сейчас по активной, веселой Дыньке, не скажешь, что совсем недавно она была «меховым скелетиком». Здоровью мишки угрожало не только долгое голодание и холод, но и паразиты. Истощенная медведица то оживала, то снова становилась апатичной и засыпала.

