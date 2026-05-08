«Он пах смертью»: бывшую Гуфа Айзу захейтили за высказывание о Паше Технике

На интервью Айза сказала, что радуется смерти Паши Техника

Айзу захейтили за высказывание о Паше Технике. Блогер-миллионница из Чечни известна как экс-жена Гуфа, которая страдала от его зависимости. На одном из недавних интервью она высказалась о смерти рэпера Павла Ивлева заявив, что 2025 год был для нее тяжелым из-за новости о его смерти:

«Я правда тяжело пережила смерть Паши Техника. Мы не были никогда друзьями, но он был классным чуваком. Но я знала, что он пах смертью».

В съемках в тот день участвовала последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси. Девушке было тяжело это слушать – и Айза попыталась ее успокоить. Правда, в своей манере:

Рэпер Паша Техник умер в Таиланде в возрасте 40 лет. Фото: личная страница Паши Техника в социальных сетях

«Он умер и это хорошо, потому что он стал свободным. Когда умирают наркоманы, я радуюсь».

Реакция бывшей супруги Паши Техника не заставила себя ждать. Ева Карицкая задала риторический вопрос, будет ли Айза также рада, если умрет Гуф. По ее словам, ей и матери Павла было неприятно такое слышать. Она посоветовала Айзе получше обдумывать свои высказывания.

Напомним, ранее Айза рассказывала, что жизнь с зависимым Гуфом оставила ей некоторые плохие привычки. Так, она «на всякий случай» проверяет кошелек 14-летнего сына на предмет запрещенных веществ. В блогерском сообществе такой юмор не оценили – мать с сомнительным прошлым требовали лишить родительских прав.

