Руку вшили в живот: в Пятигорске врачи спасли кисть пациенту необычным способом

Травматологи Пятигорска спасли руку мужчине, вшив ее в живот. Такая практика в медицине распространена, но говорят о ней редко. Операция, которую пережил житель города-курорта, называется абдоминальным лоскутом. Она применяется в экстренных случаях, когда поврежденную конечность нужно спасти, а собственных тканей для заживления не хватает.

На руку 37-летнего пациента пятигорской больницы упала бетонная плита. Практически вся кожа на кисти оказалась содранной:

«Чтобы нарастить новую кожу и кровеносные сосуды, мы сделали своеобразный карман в брюшной полости пациента, поместили туда кисть и покрыли ее защитным лоскутом кожи», – рассказал травматолог-ортопед Зубер Шнахов.

Мужчине придется носить руку в таком необычном «кармашке» несколько недель – процесс заживления непростой и достаточно трудоемкий. После этого медики приступят к возвращению свободы руке и аутопластике.

Кроме того, все время, что рука находится в животе, пациент должен шевелить пальцами, чтобы после он смог без проблем разработать конечность.

«В таких экстраординарных историях метод Блохина-Конверса – лучший, хотя и не самый прогрессивный. Без такой операции у пациента был высокий риск развития инфекции, тогда бы ткани начали гнить», – добавил медик.

