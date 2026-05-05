Ортопеды Пятигорска спасли ногу упавшей с самоката иностранной студентке

В Пятигорске травматологи провели сложную операцию 19-летней студентке медицинского вуза родом из Марокко, пострадавшей в результате падения с электросамоката. Как сообщила пресс-служба горбольницы города-курорта, девушка на скорости 20 км/ч,не удержала равновесие и, приземлившись на колено, не смогла самостоятельно подняться. Скорая помощь привезла её в больницу с разбитым лицом, выбитыми зубами и сотрясением мозга, но самым опасным оказался внутрисуставный многооскольчатый перелом берцовой кости со смещением.

Для восстановления кости был выполнен остеосинтез: перелом зафиксировали с помощью двух пластин и винтов. Операция прошла успешно, однако несколько месяцев девушке нельзя будет наступать на ногу, а затем потребуется длительная реабилитация.

Этот случай – не редкость, отмечают медики. Быстрая езда на электросамокатах опасна и чревата серьезными травмами.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru