Туристы в Дагестане тонули в водопаде, дрались с осликом и велись на обманы гидов. Фото: стоп-кадр видео туристов

На майских праздниках туристы хлынули в Дагестан. Еще недавно утопавшая из-за масштабных потопов республика встретила гостей с кавказским гостеприимством. Масштабы поражают: на видео из горного селения Агачаул не разглядеть домов. Все дороги заставлены автомобилями туристов, которые приехали посмотреть на местные красоты.

Конечно, такой наплыв туристов не обошелся без курьезов. Жители и гости республики рассказали много историй из Дагестана. «КП-Северный Кавказ» собрала самые интересные, удивительные и забавные.

Оступился на камнях

Салтинский водопад – единственный в России подземный водопад, расположенный в Гунибском районе Дагестана. Но туристам нужно быть осторожными – неверный шаг в горах может стоить жизни.

Гид вытащил туриста, как профессиональный спасатель. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Так случилось с одним из участников туристической группы, спустившейся к водопаду. Дорога там опасная: под ногами течет вода, камни скользкие, а в качестве страховки только трос. Мужчина оступился и упал в ледяную воду.

Выбираться в таких ситуациях нужно быстро: в ледяной воде легко сводит ноги, а сильнейшее течение запросто унесет любого, кто даст слабину. Но туристу повезло: он оказался в группе с правильным гидом.

Видео: соцсети очевидцев Гид из Дагестана спас туриста, упавшего в подземный водопад

Инструктор не раздумывая бросился помогать. Как настоящий спасатель, он навис над уступом и помог туристу подняться по скользкому руслу водопада. Участники его группы в один голос восхитились навыками и бесстрашием.

Негостеприимный хозяин

К счастью, другие неприятности, случившиеся с туристами, вызывают скорее смешок. Так, оказавшиеся в равнинной части республики туристы стали жертвой агрессивного ослика. Животное напало на группу и гонялось за ними, пытаясь укусить. Местные, извиняясь за него, написали:

«О гостеприимности он, похоже, не слышал».

Ослик пытался схватить туристов за ноги. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Гид-фантазер

Наименьшая неприятность, которая может случиться с туристом – обман от гида. Некоторые проводники не только интересно рассказывают о существующих традициях и достопримечательностях, но и придумывают новые. Так, один из них записал видео, на котором группа туристов здоровается за руку и кланяется памятнику старейшин – он убедил, что это обязательная традиция.

«Как я люблю обманывать туристов», – гордо заявляет гид после того, как вся группа исполнит «обряд».

Видео: соцсети гида Гид показал, как обманывает туристов.

Тем временем в соседней республике истории о туристах имеют немного другой окрас. В Северной Осетии трем гостьям республики грозит штраф за то, что они помочились на святыню. Неприятная история случилась на территории Аланского Богоявленного женского монастыря.

В день, когда единственный в округе бесплатный туалет был закрыт, гиды заявили, что туристам не обязательно тратиться на платные удобства. Девушек отправили прямо под часовню мученика Уара. Это попало на записи камер видеонаблюдения.

