По количеству участников «Школьная весна 2026» побила рекорд прошлого года. Фото: Российская школьная весна

Cтаврополь в четвертый раз принимает «Российскую школьную весну» – фестиваль непрофессионального детского творчества. Торжественная церемония открытия пройдет 15 мая 2026 года. Для тех, кто не имеет возможности присутствовать лично, проведут онлайн-трансляцию. Видеоплеер расположен в конце статьи. Время начала – 18:30 по московскому времени. Но активности на площади Ленина начнутся уже с 18 часов.

В этом году в краевой столице собралось рекордное количество участников в возрасте от 12 до 18 лет. 1800 ребят представят 89 субъектов страны по семи творческим направлениям (вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, в оригинальном жанре, медиа и моде). Помимо этого, предусмотрены две специальные номинации – «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети»).

В церемонии открытия примут участие популярные артисты L’One (Леван Горозия), MONA (Дарья Кустовская) и NANSI & SIDOROV. Подробнее о них читайте в материале «КП-Северный Кавказ».

