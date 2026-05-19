Один из пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске умер в больнице

Взрыв на автозаправке в Пятигорске унес жизнь одного из пострадавших. 56-летний водитель-экспедитор, получивший тяжелые ожоги в пожаре на АЗС, скончался в больнице. Сейчас обстоятельства ЧП выясняют следователи, прокуратура, Ростехнадзор и Государственная инспекция труда.

Пожар произошел днем 16 мая на заправке по улице Ермолова. По предварительным данным, во время разгрузки газовоза произошло возгорание, после чего прогремел мощный взрыв. Пламя быстро охватило территорию АЗС, а густой черный дым был заметен из разных частей города.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как над заправкой поднимается огромный столб дыма, а огонь охватывает территорию станции. На место стянули все экстренные службы. В ликвидации пожара участвовали десятки спасателей и несколько единиц техники.

Позже власти озвучили предварительную версию случившегося. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности во время разгрузки топлива.

Площадь пожара, по данным МЧС, достигала примерно тысячи квадратных метров. В соседнем многоквартирном доме ударной волной выбило стекла. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число выросло до шести. Людей с ожогами и травмами доставили в больницы. Самым тяжелым пациентом оказался 56-летний водитель-экспедитор организации, занимавшейся разгрузкой газа. Спасти его медикам не удалось.

«При выполнении газоразгрузочных работ произошло неконтролируемое возгорание с последующим взрывом», – сообщили в Гострудинспекции Ставропольского края.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводится расследование несчастного случая. Специалисты устанавливают точные причины происшествия и проверяют соблюдение требований промышленной безопасности.

Параллельно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили следователи. Уже на следующий день после взрыва был задержан руководитель сети автозаправок. Следствие считает, что нарушения могли привести к тяжелым последствиям для людей. Известно, что ранее на ряде заправок этой сети уже фиксировали нарушения пожарной и промышленной безопасности.

