Боди для будущего малыша и пиджак на память: чем запомнился концерт Акмаля в Пятигорске

Исполнитель Акмаль продолжает свой тур по городам юга России. После концертов в Махачкале, Грозном, Нальчике, Черкесске и Владикавказе он наконец добрался и до Ставрополья. В краевой столице певец успел организовать целых три выступления! Здесь желающих послушать его творчество оказалось много, а следующим городом стал Пятигорск. Там артист собрал зал почти на пять тысяч человек, прогулялся по улочкам курорта и даже подарил одной из фанаток вещь из своего гардероба.

«Пятигорск, спасибо вам огромное за эти два потрясающих концерта! 4500 наших жителей! Мы вас любим, друзья», – написал Акмаль в своих социальных сетях.

Артист исполнил десятки своих хитов: «Вдоль дорог», «Мир нам завидовал», «Ты расскажи про нас всему свету», «Удаляй», «В моей крови». В промежутках между песнями он не забывал про общение с аудиторией. Многие говорят, что концерты Акмаля – не просто череда номеров, а целый импровизированный стендап.

Одна из поклонниц артиста точно запомнит этот вечер надолго. Девушка вручила любимому исполнителю подарок – боди для будущего малыша, а взамен попросила отдать пиджак. Артист сначала шутил, что такой у него только один и другой одежды нет, но в итоге сдался и протянул пятигорчанке желанный презент.

Акмаль уехал из города-курорта не только с подарками от фанатов, но и с одной сбывшейся мечтой «в кармане»:

«Я в детстве, когда приходил на концерты каких-то артистов, всегда мечтал, чтобы из-за моего выступления в будущем тоже образовалась пробка. В итоге в Пятигорске так и вышло! Моя маленькая детская мечта сбылась».

Концерт в Пятигорске стал последним в списке городов Северного Кавказа. Дальше тур Акмаля продолжится в Астрахани, Тюмени, Рыбинске, Ярославле.

