Ландышем нужно любоваться только издалека Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие 2-3 недели у жителей Ставрополья будет возможность полюбоваться редким растением – закавказским ландышем. Самое главное – ни в коем случае его не срывать.

Во-первых, этот цветок занесен в краевую Красную книгу. Как уточнили в минприроды СК, за его уничтожение грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителя обяжут возместить причиненный природе ущерб из расчета за каждый сорванный экземпляр.

У ландыша очень короткий период цветения. Фото: минприроды СК

Во-вторых, несмотря на милый внешний вид, ландыш весьма опасен для людей и животных. Все части этого растения (листья, цветы, корни и особенно ярко-красные ягоды) содержат токсины. Отравиться можно даже водой, в которой стоял букетик. При попадании внутрь яд быстро всасывается, провоцирует рвоту, диарею, нарушение зрения, замедление пульса вплоть до остановки сердца. При контакте с кожей или слизистыми сок ландыша вызывает сильное раздражение и аллергические реакции. Также вредно долго вдыхать аромат ландышей, это приведет к головной боли и скачкам давления.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЛАНДЫШ...

– цветет 15-20 дней, с мая по июнь;

– активно применяется в медицине;

– бывает не только белым, но и нежно-розовым, бледно-желтым или кремовым, на листьях встречаются белесые или золотистые полоски, также есть гибриды с махровыми бутонами;

– называют «лесным фонариком» за своеобразное раскрытие лепестков. В кельтской и западноевропейской мифологии считалось, что эльфы действительно используют их как светильники либо же как укрытия от дождя.

Чаще всего ландыши белые, но встречаются и другие оттенки. Фото: минприроды СК

Но есть и другие легенды, связанные с появлением ландыша. Например, славянская были рассказывает о чистой, искренней, но безответной любви морской царевны Волховы к гусляру Садко. Его сердце принадлежало другой, поэтому Волхова вышла на землю и заплакала. Там, где падали ее слезы, вырастали белые цветы. По христианской версии, ландыш – это слезы Евы при изгнании из рая либо же Девы Марии, горевавшей по Христу.

Еще одна «слезная» история – юноша Ландыш влюбился в Весну, а когда она ушла, заплакал. Слезы стали цветами, а выступившая из сердца кровь – красными ягодами, которые появляются после цветения ландыша.

А вот у древних греков теория была менее возвышенная, хоть и тоже не лишенная любовного флера. Ландыш они называли каплями пота, катившимися с тела охотницы Дианы, когда она убегала от воспылавшего страстью фавна.

КСТАТИ

В прошлом году ландыш покинул Красную книгу Москвы. На то, чтобы популяция восстановилась, ушло более 20 лет. В мэрии столицы отметили, что большую роль в изменении ситуации сыграл активный призыв к жителям не рвать и не уничтожать ландыши. К другим цветущим дикоросам люди тоже стали относится бережнее, их стало больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пережила все войны и революции: самая старая магнолия Кавказа распустилась во Владикавказе

Алые поля Дагестана: этой весной туристы едут не в горы, а в степи, чтобы увидеть цветущие маки