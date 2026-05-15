От усыпления породистого пса спасли волонтеры. Фото: создано с помощью ИИ

История, которая начинается как криминальная хроника, обернулась спасением 13 животных. И один из них – огромный кане-корсо, который, по словам волонтёров, «ценой своей жизни спас много невинных душ».

«КП-Северный Кавказ» писала об этой шокирующей истории. Во Владикавказе пожилая женщина разводила щенков на продажу. Но условия, в которых она держала животных, больше напоминали концлагерь, чем питомник. Собаки годами жили впроголодь, на цепях, в тесных грязных сарайчиках.

А потом одна из собак – огромный кане-корсо – не выдержала и напала на хозяйку. Люди, которые случайно оказались рядом, отогнали пса и вызвали скорую. Женщину увезли в больницу.

Когда на место приехали волонтёры, они увидели настоящий кошмар. Животные сидели в тесных каморках в собственных экскрементах, которые разъедали тело.

«Именно такую картину мы наблюдали около двух недель, пока ездили туда и искали, куда их всех распределить, как спасти», – рассказывает зоозащитница Марина Плиева.

Часть собак волонтёры уже разобрали, их будут лечить и искать им новых хозяев. Но с кане-корсо вышел отдельный разговор. Пёс, который напал на хозяйку, автоматически стал смертником. Его отправили в муниципальный приют. А там для собак с таким прошлым приговор один – усыпление.

«Собака с таким прошлым имеет ноль шансов быть пристроенной в семью и прожить свою жизнь счастливо», – пишет Марина в соцсетях.

Но случилось чудо. Об истории узнали волонтёры из Пятигорска. Они связались с владикавказскими зоозащитниками и согласились забрать пса. Теперь волонтеры собирают средства на амуницию, корм и дорогу.

«Друзья, у парня Косо появился шанс. И теперь мы очень просим всех, кто переживал, поучаствовать в его жизни», – обращаются они ко всем неравнодушным.

