Налет БПЛА отбили в Невинномысске Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополье пытались атаковать украинские беспилотники. Дроны нацелились на Невинномысск, неоднократно и ранее становившийся целью врага. Как и в прошлые разы, инфраструктура не получила серьезных повреждений.

Режим беспилотной опасности на Ставрополье начал действовать еще в 1:19 16 мая. Введение режима объявил губернатор Владимир Владимиров. Уже в 5:26 стало известно об атаке:

«Наши ПВО отразили налет вражеских БПЛА под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности на Ставрополье продолжает действовать. Будьте бдительны и осторожны», – пишет Владимиров в социальных сетях.

Сколько вражеских дронов было уничтожено, не уточняется. Беспилотную опасность в крае сняли спустя час – в 6:23. Также угроза действовала в других регионах СКФО. В Северной Осетии и Дагестане из-за этого закрывали аэропорты.

По данным Минобороны России, за ночь с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая над регионами сбито 138 украинских БПЛА самолетного типа. При этом в сводке не упоминается Ставрополье – дроны уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Москвой и над Азовским и Черным морями.

Напомним, последний раз украинские беспилотники атаковали Невинномысск 19 марта 2026 года, спустя неделю после небольшого налета. Тогда ПВО сбила 28 БПЛА, пострадала женщина.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru