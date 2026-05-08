Один беспилотник самолетного типа сбили над территорией Ставропольского края

Над территорией Ставропольского края сбили один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны России на период с 7:00 до 14:00. Всего за это время средства ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских БПЛА.

«Перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, Республик Крым, Адыгея, Чеченской Республики и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении ведомства.

На Ставрополье режим беспилотной опасности действует с 03:14 ночи 8 мая. Также на Юге России из-за атаки беспилотника на Ростов закрыли 13 аэропортов. По данным на 14:54, вернуть авиасообщение планируют к 15:00.