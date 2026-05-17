На случай отмены рейсов у авиакомпаний есть четкие регламенты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака беспилотников на Москву 17 мая, ставшая самой массовой более чем за год (на подлете к столице уничтожили свыше 120 БПЛА, а всего над разными регионами России за ночь сбито 556 дронов), повлияла на авиасообщение. Десятки рейсов отправились не по расписанию, часть вообще отменили. Среди тех, кто столкнулись с проблемами – и пассажиры, которым нужно было покинуть Ставрополье или попасть туда. В крае, кстати, тоже объявлялась беспилотная опасность. Она продлилась 6 часов.

Согласно онлайн-табло местных аэропортов, 17 мая под отмену попали четыре рейса:

DP 6912 Минеральные Воды – Москва (Шереметьево) в 11:20;

DP 170 Минеральные Воды – Москва (Внуково) в 12:20;

SU 1367 Ставрополь – Москва (Шереметьево) в 12:05;

DP 6920 Ставрополь – Москва (Шереметьево) в 15:50.

На момент публикации все рейсы на 18 мая стоят с пометкой «По расписанию», но представители авиакомпаний просят пассажиров накануне вылета проверять статус через онлайн-табло, а в случае отмены не приезжать в аэропорт.

Клиентские службы авиакомпании временно переведены на усиленный режим работы. Вернуть средства за билеты можно:

– через контакт-центры, форму обратной связи или в любом офисе перевозчика, если билеты приобретались через официальный сайт авиакомпании;

– в любом офисе авиакомпании, если билеты покупались через офис продаж;

– в агентстве или на сайте по поиску билетов, если покупка осуществлялась через них (контакты указаны в электронных или бумажных документах – маршрутной квитанции, подтверждении о покупке билета и т. п.)

ВАЖНО!

Рейсы могут отменять или переносить и по другим причинам – из-за поломки самолета; отсутствия свободного экипажа, нелетной погоды. «КП» собрала ответы на самые актуальные вопросы: куда обращаться пассажирам, сколько времени есть на подачу и рассмотрение жалобы и в каких ситуациях помимо возмещения стоимости билета дополнительно положена компенсация.

КСТАТИ

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила авиаперевозок. Полное название документа «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В АТОР (Ассоциации туроператоров) их даже назвали «тихой революцией» в полетах по России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если опоздал на самолет: советы, которые помогут пассажирам минимизировать потери