Атака беспилотников на Москву 17 мая, ставшая самой массовой более чем за год (на подлете к столице уничтожили свыше 120 БПЛА, а всего над разными регионами России за ночь сбито 556 дронов), повлияла на авиасообщение. Десятки рейсов отправились не по расписанию, часть вообще отменили. Среди тех, кто столкнулись с проблемами – и пассажиры, которым нужно было покинуть Ставрополье или попасть туда. В крае, кстати, тоже объявлялась беспилотная опасность. Она продлилась 6 часов.
Согласно онлайн-табло местных аэропортов, 17 мая под отмену попали четыре рейса:
DP 6912 Минеральные Воды – Москва (Шереметьево) в 11:20;
DP 170 Минеральные Воды – Москва (Внуково) в 12:20;
SU 1367 Ставрополь – Москва (Шереметьево) в 12:05;
DP 6920 Ставрополь – Москва (Шереметьево) в 15:50.
На момент публикации все рейсы на 18 мая стоят с пометкой «По расписанию», но представители авиакомпаний просят пассажиров накануне вылета проверять статус через онлайн-табло, а в случае отмены не приезжать в аэропорт.
Клиентские службы авиакомпании временно переведены на усиленный режим работы. Вернуть средства за билеты можно:
– через контакт-центры, форму обратной связи или в любом офисе перевозчика, если билеты приобретались через официальный сайт авиакомпании;
– в любом офисе авиакомпании, если билеты покупались через офис продаж;
– в агентстве или на сайте по поиску билетов, если покупка осуществлялась через них (контакты указаны в электронных или бумажных документах – маршрутной квитанции, подтверждении о покупке билета и т. п.)
ВАЖНО!
Рейсы могут отменять или переносить и по другим причинам – из-за поломки самолета; отсутствия свободного экипажа, нелетной погоды. «КП» собрала ответы на самые актуальные вопросы: куда обращаться пассажирам, сколько времени есть на подачу и рассмотрение жалобы и в каких ситуациях помимо возмещения стоимости билета дополнительно положена компенсация.
КСТАТИ
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила авиаперевозок. Полное название документа «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В АТОР (Ассоциации туроператоров) их даже назвали «тихой революцией» в полетах по России.
