Спустя 6 часов на Ставрополье отменили беспилотную опасность

В ночь на 17 мая 2026 года на Ставрополье объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение опубликовал в своих соцсетях губернатор края Владимир Владимиров в четыре часа утра.

Отменили ее только спустя шесть часов.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», – написал глава региона. О пострадавших и других последствиях налета не сообщается.

Всего же за прошедшую ночь над Россией было сбито и уничтожено 556 беспилотников. Атака была отражена в период с 22:00 до 7:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО работали сразу по нескольким направлениям.

Ранее глава Ставрополья сообщал, что ликвидировано открытое горение на месте крупного пожара в Пятигорске. Там после взрыва газовоза огонь охватил около тысячи квадратов. Пострадали два человека. 17 квартир, несколько магазинов и производственные здания остались без окон.