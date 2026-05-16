Власти компенсируют выбитые окна пострадавшим от взрыва жителям Пятигорска

Администрация Пятигорска обследует близстоящие у АЗС дома. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске жителям домов, пострадавших от взрыва на АЗС, компенсируют выбитые окна. Как заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сотрудники администрации проводят обход. Всего пострадало остекление 17 квартир, несколько магазинов и производственные здания.

«Администрация Пятигорска проводит обход в расположенном неподалеку от заправки многоквартирном доме. Конструкции не пострадали, но в нескольких квартирах выбиты стекла. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления», – пишет Владимиров.

При этом неизвестно, выплатят ли какую-нибудь компенсацию шестерым пострадавшим при самом взрыве. Изначально сообщалось о двух людях – один из них был в тяжелом состоянии. Позже в больницу попали еще четыре человека. Их состояние неизвестно.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru