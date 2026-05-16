Количество пострадавших от взрыва на АЗС в Пятигорске выросло до шести

Число пострадавших от взрыва в Пятигорске выросло до шести. Фото: МЧС России по СК

В Пятигорске после взрыва газовоза на заправке количество пострадавших выросло до шести. В настоящее время еще четыре пациента попали в больницу с различными травмами. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, им оказывают всю необходимую помощь.

В итоге один человек находится в тяжелом состоянии, еще один – в среднем. Состояние новых пациентов не уточняется. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства назначили экспертизы и разбираются во всем произошедшем. К проверке подключилась прокуратура.

Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара. Судя по новым кадрам, огонь почти удалось ликвидировать. Пожарные проходят водой по сгоревшим частям заправки.

Видео: МЧС Ставропольского края МЧС публикует видео тушения пожара

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru