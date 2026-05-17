17 мая следственные органы сообщили, что задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на газозаправочной станции в Пятигорске – 38-летний директор сети АЗС. «КП-Северный Кавказ» удалось узнать, что речь идет о Давиде Саградове, бывшем депутате городской Думы Кисловодска. И его биография до определенного времени являлась просто образцово-показательной.

По информации кисловодской Думы, он родился в семье Валерия Саградова – знаменитого советского спортсмена (параллельно занимался толканием ядра, метанием диска и тяжелой атлетикой), учредителя теле-радио компании, руководителя первого общества по защите прав потребителей, и его супруги Ольги – известного кардиолога, потомственного медика.

Семья не бедствовала, но Давид уже в 14 лет пошел работать. Что очень помогло в будущем – через два года Саградова-старшего не стало. Давид поступил на юриста. К этому моменту он уже (в неполные 17 лет!) являлся заместителем директора компании, оказывающей услуги в сфере общественного питания, а в 19 лет возглавил свою небольшую фирму. В 27 лет он сменил должность на директора сети заправочных станций, а через год стал самым молодым депутатом городской Думы, курируя туризм, инвестиции, экономику, социальные вопросы и культуру.

Давид Саградов активно вел соцсети, в которых постоянно освещал свою меценатскую деятельность – пек блины на Масленицу, раздавал куличи на Пасху, посещал детдома, поддерживал спортивные мероприятия, помогал приюту для животных... А параллельно собирал один за одним административные штрафы за нарушения на заправках (и не только). Вот лишь некоторые из них:

2020 год – выявлена АЗС, расположенная слишком близко к жилой застройке;

2021 год – на одной из станций резервуар со сжиженным газом стоял слишком близко к магазину и без ограждения, также отсутствовали необходимые в таких местах огнетушители на 100 л. В этот же период его обязали снести магазин, размещенный в охранной зоне ЛЭП;

2022 год – еще на одной станции нарушена пожарная безопасность плюс требования земельного, санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. И следом – уголовное дело. Саградова подозревали в том, что с 2017 он владел заправками без лицензии, что позволило ему незаконно получить многомиллионную прибыль. От тюремного срока его спасли... изменения в законодательстве.

В мае 2024 года Железноводский городской суд постановил: «Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Саградова Д. В. за отсутствием в его действиях признаков состава преступления, поскольку преступность и наказуемость деяния, в котором он обвиняется, устранены уголовным законом от 06.04.2024 года № 79-ФЗ».

Теперь уже бывшего депутата Саградова (он покинул Думу Кисловодска в 2025 году) подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье – штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до полумиллиона рублей либо без такового.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Более 10 объектов остаются без света и газа после взрыва на АЗС в Пятигорске. Аварийно-восстановительные работы займут не менее двух дней. Параллельно идет восстановление остекления в жилых домах и производственных предприятиях. Местные власти уже пообещали помочь собственникам в этом вопросе.