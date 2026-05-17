Более 10 объектов остаются без света и газа после взрыва на АЗС в Пятигорске

После взрыва в Пятигорске восстановление электро- и газоснабжения займет несколько дней. Фото: ГУ МЧС по СК

В Пятигорске прошло заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям после взрыва с последующим пожаром на газозаправочной станции на улице Ермолова.

Представитель МЧС уточнил, что режим ЧС вводится не будет – происшествие не попадает под соответствующие критерии.

Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов поблагодарил спасателей за слаженные и профессиональные действия и порекомендовал им, специалистам Ростехнадзора и Роспотребнадзора провести проверочные мероприятия всех заправках.

Момент взрыва в Пятигорске. Фото: StormSouthRU

Помимо этого мэр Пятигорска уточнил информацию по ситуации с электроснабжением и газоснабжением:

«Пострадала трансформаторная подстанция "Пятигорскэнерго". В жилых домах электроэнергию восстановили еще вчера. Без нее остаются 15 магазинов и производственных зданий. Ремонтно-восстановительные работы и их подключение запланированы на 18 мая. Поврежден и газопровод "Пятигорскгоргаз". Газоснабжение есть во всех домах. Подключение 12 магазинов и производственных зданий завершится до конца 19 мая».

Также в ходе совещания было озвучена, что за вывоз и утилизацию завалов будет отвечать собственник земельного участка газозаправочной станции.