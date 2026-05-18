Многоквартирный дом находится на улице Калмыкова. Фото: МЧС по КБР

В Нальчике горит жилой дом. По информации МЧС по КБР, пожарные спасли трех человек, в том числе двух детей. Погибших нет. На месте работают оперативные службы.

Видео: МЧС по КБР В Нальчике утром 18 мая загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом находится на улице Калмыкова. Сообщение о возгорании поступило в 10 часов утра. По прибытии спасатели установили, что загорелась квартира на пятом этаже и огонь перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Спасенных жильцов специалисты чрезвычайного ведомства передали медикам. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

«На месте по повышенному рангу от МЧС России работают 11 единиц техники и 60 человек», – сказано в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Открытое горение пока не ликвидировано. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что на прошлых выходных в Предгорном округе Ставрополья на знаменитом рынке «Лира» произошел пожар. Горение началось 10 мая, а полностью потушить пламя удалось только утром следующего дня.

В тушении участвовало 55 специалистов и 13 единиц техники. От огня пострадал один человек – продавец одного из павильонов. Он получил ожоги второй степени. Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту возгорания.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru