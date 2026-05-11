На Ставрополье полностью потушили крупный пожар на рынке «Лира»

Пожар на рынке Лира в Ставропольском крае ликвидировали. Горение торговых павильонов в Предгорном округе под Пятигорском началось днем 10 мая. Полностью потушить пожар удалось только утром следующего дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставрополью.

«Пожар на площади 1300 квадратов. Полностью ликвидирован».

В тушении пожара участвовало 55 специалистов и 13 единиц техники – в том числе пожарные из Пятигорска. От огня пострадал один человек. Продавец получила ожоги второй степени. Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту возгорания. Предварительной причиной пожара считают короткое замыкание.