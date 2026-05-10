В пожаре на рынке «Лира» под Пятигорском пострадала продавец

Пострадавшей оказали помощь на месте.

При пожаре на рынке «Лира» под Пятигорском в Предгорном округе пострадала продавец. По предварительному диагнозу, у неё ожоги второй степени.

Как рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, медицинскую помощь оказали оперативно, прямо на месте сотрудники скорой. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

По окончательным данным, площадь пожара составила 1300 квадратных метров. На месте продолжают разбирать конструкции и проливать территорию.

«Экстренные службы работали слаженно и оперативно. Ситуацию держу на личном контроле», - пишет в соцсетях глава Предгорного МО.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала о том, что на рынке «Лира» произошел крупный пожар 10 мая 20206 года. Огнем было охвачено около 100 контейнеров, в тушении принимали участие 13 расчетов и более 50 пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

