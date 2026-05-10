После пожара на рынке «Лира» в Ставропольском крае прокуратура начала проверку

Утром 10 мая 2026 года в нескольких павильонах на рынке "Лира" в Предгорном округе произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Прокуратура Предгорного района организовала проверку. Как сообщили специалисты ведомства, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту пожара, находятся на контроле надзорного ведомства.

Напомним, огнем на рынке "Лира" было охвачено около 100 контейнеров, общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. К счастью, никто из сотрудников и посетителей рынка не пострадал.

