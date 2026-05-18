Пять человек в больнице, двое из них – дети: пожар в многоэтажке Нальчика локализован на площади 600 квадратов

Возгорание на площади в 600 квадратных метров удалось локализовать. Фото: стоп-кадр видео МЧС по КБР

В Нальчике после пожара в многоквартирном жилом доме госпитализировали пять человек. Среди пострадавших есть двое детей. МЧС по КБР сообщает, что в настоящее время возгорание на площади в 600 квадратных метров удалось локализовать:

«В результате пожара в медицинские учреждения госпитализированы пять человек (два ребенка и три взрослых), погибших нет. Информация уточняется», – сказано в сообщении МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Видео: МЧС по КБР Пять человек госпитализировали после пожара в многоэтажке Нальчика

Сейчас спасатели проводят разборку и проливку конструкций. На месте по повышенному рангу работают 62 человека и 12 единиц техники.

Напомним, пожар на улице Калмыкова вспыхнул утром 18 мая. Сначала загорелась квартира на пятом этаже, а после пламя перекинулось на кровлю.

Изначальная площадь возгорания составляла 450 квадратных метров, позже цифра выросла до 600. Погибших в ЧП нет. Из-за чего начался пожар – специалисты чрезвычайного ведомства пока не сообщают.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru