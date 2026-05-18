Прогнать или напугать: как избавиться от крота на дачном участке

Ставропольцам рассказали, как прогнать крота с участка. Фото: сгенерировано нейросетью

Увидели на своем участке норы? Не расстраиваетесь! Бороться с кротами сложно, но можно. Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра рассказали о не только эффективных, но и гуманных способах от них избавиться.

И польза, и вред

Для начала эксперты напомнили, что кроты мелкие хищники, от которых бывает не только вред, но и польза.

Питаются прожорливые зверьки в основном дождевыми червями. Но также поедают насекомых-вредителей – слизней, гусениц, личинок майских жуков, медведок, проволочников и не только. Этим они спасают растения в вашем огороде или саду от гибели. А еще подземные охотники постоянно рыхлят почву, насыщая ее кислородом.

Но вреда все же больше. Кроты могут быть переносчиками инфекций, смертельно опасных для человека и домашних животных, например, бешенства или туляремии.

Из-за их «строительных» работ могут провалиться грядки.

При прокладывании подземных ходов страдают и корни растений, что может привести к их гибели. Норы кротов облегчают путь на ваш участок для грызунов и медведок, а эти вредители не прочь полакомиться выращиваемыми культур.

Кроты активно поедают дождевых червей, которые взрыхляют почву и насыщают ее гумусом. Незваные гости также могут подрыть стойки теплицы, нанести вред коммуникациям.

Плюсы и минусы основных способов борьбы

Есть несколько методов борьбы с кротами. Некоторые требуют особой осторожности, соблюдения инструкции применения и личных мер безопасности. Мы расскажем о более безопасных методах. Отметим, что у каждого есть свои плюсы и минусы.

1. Ультразвуковые отпугиватели. Плюсы – они издают громкие неприятные звуки или вибрируют через определенные интервалы времени. Человек их не слышит, также они абсолютно безвредны, универсальны.

Минусы – дороговизна и невысокая эффективность. Если на вашем участке остаются непокрытые зоны, крот просто переселится туда. К тому же, со временем кроты привыкают к этим звукам и перестают их бояться.

2. Самодельные ветряки, вертушки и другие «шумелки». Можно, к примеру, насадить на металлический прут пустую жестяную банку, пластиковую бутылку или повесить колокольчик.

Плюсы – дешево и сердито. Минусы – шум будет действовать на нервы не только подземных жителей, но и хозяев участка. Опять же, кроты могут найти на вашем участке местечко потише или привыкнуть к повторяющимся звукам.

3. Пахучие отпугиватели. У входа в нору кладут тряпки, пропитанные керосином, соляркой, хлоркой, мазутом. Также используют также кофейную гущу, черный перец, эфирные масла. А кто-то даже приносит на свой участок тухлую рыбу или испорченные яйца.

Чем этот метод плох? Некоторых химические жидкости могут нанести вред почве! Также крот может легко отгородиться от источника запаха, завалив ход, или построить новый туннель.

4. Посадить на участке растения с резким запахом. Кроты не выносят запах фасоли, лука, чеснока, сельдерея, укропа, базилика, нарциссов или бархатцев.

Минус –этот метод не гарантирует избавление от подземных жителей. Но есть и плюс – такая защита может послужить профилактикой.

5. Ловушки и капканы. Плюсы – их можно приобрести или сделать своими руками. Один из популярных вариантов – закопайте в дно норы трехлитровую стеклянную банку с дождевыми червями в качестве приманки. Крот не сможет выбраться из такой ловушки, так как двигается только вперед.

6. И еще один простой и эффективный способ – заведите кошек. Их запах отпугивает подземных жителей.

