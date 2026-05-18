Водителю в Дагестане пришлось объясняться, зачем он заехал на «крыльцо» ресторана. Фото: соцсети

Дагестанские свадьбы не перестают удивлять пользователей социальных сетей. То на них бьют рекорды Гиннеса, то за невестой приезжают кортежи из спецтехники или грузовых многотонных фур.

Но на этих выходных ситуация оказалась скорее комичная, чем поражающая. Хотя изобретательность на уровне. Обычная ситуация: участники свадьбы стреляют в небо из автоматов, едут в ресторан на большой банкет. И тут большой внедорожник Toyota Land Cruiser пытался... проехать через двери банкетного зала. Заехал на ступеньки, но прорубить окно в «Европу» (так называется заведение) не удалось. Забуксовал на ковре.

Машину остановили аккурат возле дверей. Из нее вышли пассажиры и пошли отдыхать. Ступеньки заведения при этом серьезно пострадали. Все это необычное действо снимали на камеру телефона. Все вокруг веселились и удивлялись, как в голову вообще пришла мысль заехать в заведение.

Иномарка остановилась прямо около дверей. Фото: соцсети

Не до смеха было только сотрудникам МВД. Водителя нашли и очень быстро доставили в отделение. «На ковре» он рассказал, что же происходило в тот день:

«Пригласили меня на свадьбу друга. Я поехал за невестой. Ехали обратно очень спокойно, медленно, все пристегнутые. И через тротуар я заехал в банкетный зал на крыльцо».

На вопрос, зачем он это сделал, водитель ответил просто:

«Попутал! Че-то замкнуло – шайтан или что-то. Я извиняюсь перед хозяевами. В дальнейшем никогда в жизни не повторится. Так на свадьбу больше не пойду», – обещает доставленный в отделение житель Дагестана.

Водитель заявил, что он попутал. Фото: соцсети

Как добавила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева, никто не пострадал, а некоторые даже остались счастливы таким необычным представлением у банкетного зала. Да и хозяин заведения в полицию жалобу не писал:

«Уверена, что хозяину банкетного зала затраты возместили, да и популярность у заведения возросла. Свадьба молодых тоже стала событием, запоминающимся для многих! Так что никто не в обиде!».

danil.yurkov@phkp.ru