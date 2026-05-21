«Залетает в воду, вытянув лапки»: спасенная медведица Дынька победила страх глубины – с помощью друга Арбузика

На все прогулки Арбузик и Дынька выходят вместе. Фото: стоп-кадр видео центра для диких животных «Земля прайда»

Еще месяц назад спасенная медведица Дынька чуть не умерла в течении бурной горной реки в Северной Осетии. Сейчас по ней и не скажешь, что совсем недавно ее называли меховым скелетиком и молились, чтобы она выжила. С проблемами, страхами и одиночеством детенышу помогает справиться верный друг – щенок кавказской овчарки Арбузик. Трогательная история их дружбы не перестает удивлять.

Вышедшая из карантина медведица активно осваивает новые территории – каждая прогулка для нее это новые впечатления. Конечно, с другом Арбузиком они остаются неразлучны – даже несмотря на то, что пока еще щенок сильно крупнее восстанавливающейся медведицы.

Поначалу Дынька страшно боялась воды. В Северной Осетии она несколько суток кричала человеческим голосом, зовя кого-нибудь на помощь. А когда навстречу к ней вышел человек, она бросилась за спасителем и упала в бурный ледяной ручей. Поэтому встреча медведицы с водоемами в первый раз прошла в стрессе. Поборов свой страх, она стала заядлой пловчихой.

Арбузик терпеливо ждет подругу из воды. Фото: стоп-кадр видео Центра для диких животных «Земля прайда»

«Она буквально залетает в воду с берега, вытягивая задние лапки и максимально радуясь жизни. Малышка всё меньше боится глубины, потому что там, где она плавает, достаточно глубоко», – рассказали в парке львов «Земля прайда», приютившем спасенную мишку.

Теперь не заплывает на глубину по другой причине. Ее товарищ Арбузик не очень хороший пловец и предпочитает наблюдать за ней с берега. А медведица боится отплывать далеко от друга:

«Арбузик контролирует Дыньку во всем. Несмотря на то, что она кажется такой самостоятельной, очень сильно от него зависит. Далеко она не отплывает, Арбузик тоже всегда фиксирует её в поле зрения».

Волонтеры признаются: когда они знакомили вечно кричащую медведицу с щенком, они даже не надеялись на такую близкую дружбу. Как смогли настолько сблизиться два настолько разных вида – загадка. Но понятно одно: эти малыши стали целой вселенной друг для друга.

