В мусульманских республиках России завершаются последние приготовления к одному из главных исламских праздников - Курбан-байраму. В этом году он выпадает на 27 мая. Однако для жителей ряда регионов Северного Кавказа празднование не ограничится одним днем.

Например, главы Дагестана и Чечни подписали указы о предоставлении дополнительных выходных. Жителей этих республик ждет настоящий мини-отпуск: официальными нерабочими днями объявлены 27, 28 и 29 мая. С учетом последующих субботы и воскресенья праздничные каникулы растянутся на целых пять дней.

В связи с этим местные власти традиционно вводят ряд ограничений, призванных обеспечить порядок и сохранить духовную составляющую торжеств. Одно из самых заметных нововведений касается розничной продажи алкоголя.

Так, жителям Дагестан и туристам, которые захотят побывать в республике в эти дни, стоит заранее позаботиться о запасах алкоголя. В ближайшие дни в регионе вступают в силу сразу несколько запретов на розничную продажу спиртного, связанных с религиозными и светскими праздниками.

Как сообщает республиканский комитет по виноградарству, алкоголь исчезнет с прилавков магазинов в дни празднования Курбан-байрам 27, 28 и 29 мая, а также 1 июня, в День защиты детей.

Новость о грядущих ограничениях вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях региона. Мнения пользователей, как это часто бывает, разделились на несколько лагерей.

Значительная часть комментаторов выступила за ужесточение правил. «Давно пора! В праздники нужно быть с семьей, а не с бутылкой», «Чистота веры и трезвость молодежи - вот что важно» — пишут они, ратуя за полный или частичный запрет продажи спиртного.

Другая группа пользователей проводит параллели с советским прошлым. Они предупреждают о возможных печальных последствиях, ссылаясь на опыт «сухого закона» времен Михаила Горбачева. «Тогда это привело к росту самогоноварения и дефициту сахара», «Запретами проблему не решить, появится подпольный алкоголь», - спорят оппоненты.

Ну, а третьи призывают не драматизировать ситуацию. «Кто захочет выпить – найдет», «Да просто заранее покупать будут, вот и все», - рассуждают они, предлагая воспринимать запрет не как ограничение свободы, а как временную меру в преддверии важных событий.

Напомним, что подобные точечные запреты практикуются в Дагестане уже не первый год и приурочены к ключевым датам, чтобы избежать правонарушений и сохранить порядок во время массовых гуляний и религиозных торжеств.

