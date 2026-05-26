100 млн рублей нуждающимся и тысячи бесплатных баранов: как на Северном Кавказе встречают Курбан-байрам

Жертвоприношение – главный обряд Курбан-байрама Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мусульмане Северного Кавказа готовятся встретить один из своих главных праздников. С заходом солнца 26 мая 2026 года начнется Курбан-байрам. По-арабски он называется Ид аль-Адха, что переводится как «праздник жертвоприношения». Этот день считается в исламской традиции временем духовного обновления, укрепления семейных связей и проявления милосердия.

По традиции, в сам праздник и в три последующих дня по мере возможностей мусульмане должны совершить обряд жертвоприношения и разделить мясо: одну часть оставляют в семье, другой угощают родственников, третью раздают нуждающимся.

Но далеко не все могут позволить себе пожертвовать целую овцу или барана. Например, в 2026 году за килограмм живого веса просят от 250-350 рублей, отдельные породы стоят в два раза дороже. Средний вес женской особи – от 45-50 кг, мужской – от 60 кг, дальше все зависит от возраста и вида, есть экземпляры и по полтора центнера! То есть за одно животное нужно отдать не меньше 12-15 тысяч.

Чтобы все верующие могли достойно встретить праздник, в мусульманских регионах принято устраивать масштабные благотворительные акции.

Нуждающейся жительнице Чечне подарили коров и овец к Курбан-байраму Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чечне в этом году Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил почти 100 миллионов рублей для малоимущих семей, многодетных, сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Оказывают в республике и адресную помощь. Так, жительница Ножай-Юртовского района обратилась в Фонд, потому что не могла полноценно вести хозяйство и обеспечивать семью. Женщине передали двух коров и двух овец.

В Ингушетии за несколько дней до Курбан-байрама начали раздачу более чем 6000 голов мелкого рогатого скота многодетным, семьям участников СВО, родственникам погибших сотрудников правоохранительных органов и другим нуждающимся.

Также жертвенное животное в республике можно выиграть. 27 мая в Сунже состоятся соревнования по стрельбе из лука среди профессионалов и любителей в категориях «Классический лук», «Блочный лук», «Баребоу». 29 числа в Магасе проведут второй турнир, специально для девушек-любителей. В качестве приза победители получат праздничных барашков.

Также во всех республиках Северного Кавказа организовали специальные площадки для убоя и продажи жертвенных животных, чтобы обряд прошел с соблюдением не только религиозных, но и санитарных норм. Зоны ежедневно будут убирать, а по завершению праздничных мероприятий проведут генеральную уборку и полную дезинфекцию.

Одним из главных подарков для мусульман СКФО стало объявление Курбан-байрама официальным выходным днем. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии нерабочим станет только 27 мая, а в Дагестане, Чечне и Ингушетии – 27, 28 и 29.

КСТАТИ

Жителей Дагестана на Кубран-байрам ждут не только три дня выходных, но и три дня трезвости. В эти же даты в республике вводится запрет на продажу алкоголя.