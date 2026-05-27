Школьники стали свидетелями расправы: в Светлограде женщина задушила котят прямо у магазина – ей грозит срок

Волонтеры почти пристроили рыжиков, но женщины их опередила. Фото: соцсети приюта «Лучший друг»

На задушившую четверых котят управляющую магазина из Светлограда завели уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на разлетевшееся видео разговора зоозащитников с работницей супермаркета. Женщина призналась, что своими руками задушила четверых подброшенных котят.

Шокирующая история произошла вечером 21 мая. Неизвестные оставили коробку с четырьмя рыжими котятами. На вид им не больше месяца – скорее всего, только оторвали от мамы-кошки. За пару часов добрые люди нашли им передержку и пришли к магазину. Но на месте стояла коробка с уже мертвыми котятами.

В сети разлетелось видео, на котором управляющая магазина заявляет, что не понимает, что она сделала не так. По ее словам, она задушила котят, потому что их выбросили – значит они в любом случае бы умерли.

Ролик взорвал соцсети. Волна возмущения и гнева дошла до Екатерины Мизулиной. Она добавила, что женщина расправилась с котятами на глазах у школьников и вступилась за детскую психику.

Руководство сети ритейлера не стало выгораживать сотрудницу: ранее «КП» сообщала, что женщину отстранили от работы и собираются уволить. Сотрудники полиции отчитались о начале проверки.

«Ранее сообщалось, что данный факт зарегистрирован в дежурной части ОМВД России “Петровский”», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Ставрополью.

По результатам проверки сотрудники полиции установили личность женщины. Собранных материалов оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Ей грозит наказание до пяти лет колонии. Расследование продолжается.

