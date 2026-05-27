Мать рассказала о причинах, по которым она верит в побег Анны. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Годы ожидания, сотни ориентировок и тысячи преодоленных километров за плечами родителей пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой. Студентка исчезла с побережья Каспийского моря при загадочных обстоятельствах, не оставив ни одной зацепки, кроме ряда загадочных видео в памяти телефона. Ни один человек не может представить, как страдает мать, которая годами не может найти своего ребенка.

Диана Цомартова объяснила, что заставляет ее продолжать поиски: есть детали, которые почти точно доказывают, что Анна сбежала в Дубай.

Доказательства связаны с фотографией из метро в ОАЭ. На нем запечатлена девушка, поразительно похожая на пропавшую Анну. Ее проверяли специалисты и подтвердили сходство.

«По фото из Дубая есть экспертиза, подтверждающая типажное сходство с Анной, – пишет мать. – Если сравнивать два фото, то это очевидно».

Справа девушка из дубайского метро, слева - младшая сестра Анны Цомартовой. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Конечно, сейчас любое изображение можно сгенерировать. Но, по словам Дианы, на снимке есть одна деталь, свойственная только Анне, которую невозможно подделать. И они ее не озвучивают.

Диана не согласна и с тем, что в Дубае пребывание человека без ведома властей невозможно. Она уверена: произойти может что угодно.

«Но один из тех, кто мне помогал в Дубае, сказал, что один из жителей похитил человека, прибывшего в Дубай и долго держал у себя в подвале. Я имею в виду, что абсолютно все возможно», — говорит женщина.

Естественно, эта история не доказательство. Но для измученной матери она служит еще одним аргументом, что дочь может быть жива и находиться в плену или под чужим именем в арабской стране.

Напомним, следствие рассматривает несколько основных версий пропажи Анны. Среди них: побег, похищение, несчастный случай и убийство. Версию о добровольном уходе из жизни отбросили после того, как поисково-спасательные группы не нашли тела или следов на пляже после исчезновения.

Поиски Анны ведутся по всему миру, а расследование по дубайскому следу пока дает больше вопросов, чем ответов. На запрос Следкома РФ Министерства юстиции ОАЭ написали, что расследование находится в компетенции иранских властей. Почему Иран? Что связывает Дубай, Иран и Анну? Семья не знает. Но они уверены, что нужно продолжать расследование в этом направлении.

