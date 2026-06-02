«Почему за девять лет не доделали дамбу?»: десятки домов в Минводах оказались подтоплены – местные винят власти в долгом бездействии

После сильных дождей подтопленными оказались десятки улиц. Фото: Максим Гаранжа

Жители Минеральных Вод записали обращение к властям: люди утверждают, что «такого разрыва между официальными заявлениями главы округа и реальной ситуацией они еще не видели». Согласно данным местной администрации, после сильных дождей в селе Левокумка подтопленными оказались всего четыре улицы, на деле же их в разы больше.

Под водой десятки улиц

Как сообщил Максим Гаранжа, в селе Левокумка подтопленными оказались улицы Лесная, Молодёжная, Есенина и Набережная. Но местные жители в видеообращении к властям утверждают, что вода пришла на значительно большую территорию. В их списке – Лесная, Курганная, Набережная, Молодёжная, Есенина, Кривая, Садовая, Кленовая, посёлок Новый, Кумская, Вторая Лесная, Молодая, СНТ «Крым-1», СНТ «Крым-2», СНТ «Радуга», посёлок Майский, СНТ «Заречный» и посёлок Речной.

По словам людей, дома подтоплены с 7 апреля. За два месяца реальную ситуацию так никто должным образом и не осветил.

«Крепили дамбу самостоятельно»

Основную проблему в Левокумке создает дамба. Она неустойчива, а укреплять её приходится местным жителям самостоятельно. Этой весной люди на свои деньги покупали мешки, песок, организовывали работы и даже заправляли технику за собственные деньги. Сотрудники МЧС, приехавшие на место, не имели с собой необходимого оборудования и были обуты в кроссовки.

«Почему за девять лет не доделали дамбу? Куда были потрачены деньги? Просим решить нашу проблему. Потому что мы устали так жить: в воде и в антисанитарии. Доведите до конца береговые укрепления. Очень вас просим, потому что это основная причина наших затоплений».

Ливневки ни разу не обслуживались

Также в Левокумке почти нет ливневых канализаций. По словам жителей, вода идёт прямо из-под земли. С 2017 года ливневки ни разу не обслуживались даже на тех редких улицах, где они есть.

Администрация в этой ситуации перекладывает всю ответственность на сельчан:

«Говорит, что всё это лежит на плечах домовладельцев. Но мы не в состоянии создать дренажную систему целого населённого пункта».

Что говорят власти?

Только накануне в Минераловодском округе ввели режим ЧС. В муниципалитете формируется комиссия для оценки ущерба – правда, процесс займёт некоторое время.

В Левокумке и посёлке Загорский организовали два пункта сбора пострадавших. По данным администрации, уровень воды в реках постепенно снижается: река Кума – до 1,56 метра (неблагоприятный уровень), Суркуль – до 1,8 метра (опасный уровень). Но осадки пока не прекращаются, поэтому ситуацию держат на контроле круглосуточно.

Всего пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Фото: соцсети

Согласно данным МЧС, майский разгул стихии затронул Изобильненский, Минераловодский, Георгиевский, Грачёвский, Апанасенковский, Шпаковский, Петровский, Курский округа и Невинномысск. Всего пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков, повреждены крыши 73 домов, повалены деревья, разбиты окна.

Что делать пострадавшим

С 10 мая в Ставропольском крае действуют увеличенные выплаты для пострадавших от ЧС:

– 50 тысяч рублей – единовременная материальная помощь;

– 150 тысяч рублей – при частичной утрате имущества;

– 300 тысяч рублей – при полной утрате.

