«Перезагрузка»: мэр Невинномысска прокомментировал загадочный пост о своем уходе

Мэр Невинномысска прокомментировал загадочный пост о своем уходе. Сейчас, по словам Михаила Миненкова, ему нужна «перезагрузка» и отдых.

Вечером 28 мая соцсети чиновника неожиданно превратились в одну из самых обсуждаемых тем в Ставропольском крае. Причиной стало короткое сообщение, опубликованное им: «Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет…». В нем не было ни пояснений, ни официальных заявлений, ни привычной конкретики.

Ставропольцы начали гадать, идет ли речь об отставке, переходе на другую работу или это просто эмоциональное сообщение. Под постом появились реакции в виде красного вопросительного знака – их набралось уже более 2,8 тысячи. Многие писали, что не понимают, что именно хотел сказать мэр города.

При этом пост не исчез ни через несколько минут, ни спустя несколько часов. Особенно странно публикация выглядела на фоне предыдущего сообщения Миненкова. Незадолго до этого он разместил фотографию благодарственного письма от президента Владимира Путина за активное оказание шефской помощи воссоединенным регионам.

Позже Михаил Миненков все же прокомментировал ситуацию журналистам. В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» он коротко объяснил смысл публикации.

«Перезагрузка. Спасибо большое Вам за любовь к городу Невинномысск!», – сказал чиновник.

Даже после этого полностью ситуация не прояснилась. Официальной информации о возможной отставке или смене должности пока нет.

Фраза про «26 лет» также вызвала сомнения. В политике Михаил Миненков находится меньше этого срока. Карьеру во власти он начал в 2004 году как депутат Ставропольской городской думы. Позже работал в администрации Михайловска, где сначала был первым заместителем главы, затем исполняющим обязанности мэра.

Невинномысском руководит с ноября 2016 года – почти десять лет. До работы в органах власти он строил военную карьеру и проходил службу с 1994 по 2006 год.

В январе 2000 года указом президента ему было присвоено звание Героя России. Именно с этим событием многие сейчас связывают упоминание «26 лет» в его публикации.

За почти десять лет работы в качестве мэра Невинномысска он стал одним из самых узнаваемых муниципальных руководителей Ставрополья, в том числе благодаря активному ведению соцсетей и прямому общению с жителями. Пока пользователи продолжают обсуждать загадочный пост главы города и ждать более подробных объяснений, сама публикация остается в соцсетях без изменений.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru