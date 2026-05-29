«Смотри, я снова умею ходить»: спасенная львица Тамила встала на лапы, но счастье длилось недолго – она почти ослепла

Оказалось, львица почти ничего не видит. Фото: стоп-кадр видео приюта «Земля прайда»

Спасенная от живодеров из Чечни львица Тамила почти месяц находилась в критическом состоянии. Истощенный и уставший львенок, больной лейкемией, долгое время балансировал на грани жизни и смерти. Она была настолько в плохом состоянии, что никак не реагировала на окружающий мир

Все время лечения волонтеры не пытались с ней играть или общаться. Думали, что причина ее отстраненности только в нестерпимой боли. Когда львенку стало немного лучше, она встала на лапки. Счастливая, Тамила подходила к волонтерам, будто хвастаясь: «Смотри, я снова умею ходить».

Но еще пару шагов – и львица врезалась в стену.

Тогда вскрылась страшная правда: Тамила почти не видит, что происходит вокруг нее. Она не замечает даже руки, которой машут прямо перед ее мордочкой.

Тамила не реагирует даже на то, что происходит у нее перед мордочкой. Фото: стоп-кадр видео приюта «Земля прайда»

«Почти весь месяц Тамила была в критическом состоянии, она не играла, не интересовалась ничем (и это нормально в ее случае спасибо, что жива и борешься). Но сейчас, когда у нее прекратились боли, она начала ходить и интересоваться всем – стало понятно, что она не видит нас», – рассказали в приюте для животных «Земля прайда».

Пока неясно, не видит Тамила из-за проблем с глазами или с неврологическими нарушениями. Вскоре ее ждет обширное исследование организма: КТ, МРТ, прием у офтальмолога, невролога и других ветеринарных врачей. Есть вероятность, что Тамила никогда не сможет стать полноценной и порезвиться на свежем воздухе с другими спасенными львами.

Напомним, Тамиллу использовали как реквизит для развлечения туристов и спасли в последний момент. Когда ее привезли из Чечни, стало ясно, что при малейшем промедлении львица могла умереть. У нее был серьезный букет заболеваний: переломы лап и таза дополнялись лейкемией и пневмонией. Но она смогла их преодолеть и теперь ее жизни ничего не угрожает.

