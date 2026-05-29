Норма уже превышена в 2,5 раза: дожди с градом продолжат заливать Ставрополье все выходные

На Ставрополье до конца мая продлили штормовое предупреждение. Как рассказали в краевом Гидрометцентре, осадки, которых уже и так выпало сильно больше положенного*, продлятся все выходные.

В ночь на субботу, 30 мая, ожидается плюс 6-11 градусов, дождь (местами сильный), гроза, град и ветер 6-11 м/с (порывами до 20-25 м/с). В Ставрополе осадки будут не такими сильными, ветер на 2-3 м/с сильнее, а температура на пару градусов ниже.

Днем воздух прогреется до 15-20 градусов (в Ставрополе – до 17), ветер немного стихнет, а вот грозовые ливни с градом сохранятся. В краевой столице прогнозируется кратковременный дождь, а вот ветер усилится до 16-18 м/с.

В ночь на воскресенье, 31 мая, и днем ситуация в осадками и ветром полностью повторится. Ночь окажется более прохладной (плюс 5-8 градусов), зато день – более теплым. Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 23 градусов. Но в Ставрополе, наоборот, ожидается понижение на 2-3 градуса.

* По данным на 29 мая, в регионе выпал 181 мм осадков, что составляет 255% от нормы (71 мм). Есть отклонение и от температурной нормы: май выдался на градус холоднее, чем обычно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Северный Кавказ продолжает бороться с разгулом стихии. ЧС здесь вышло на новый уровень: в Чечне поползла дорога, а в Ингушетии утонули дома.