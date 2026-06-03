«Работайте, братья»: последние слова убитого боевиками полицейского из Дагестана войдут в учебники литературы

Герой России Магомед Нурбагандов и его фраза стали символом российских спецслужб. Фото: соцсети

В новые единые учебники по русскому языку и литературе включили крылатое выражение «Работайте, братья». Эти слова навсегда связаны с подвигом дагестанского полицейского, который остался верен присяге даже перед лицом смерти.

Об этом на заседании Совета по поддержке русского языка рассказала советник президента России по культуре Елена Ямпольская. Она подчеркнула: авторы учебников старались вдохнуть в них «живую жизнь», чтобы дети чувствовали язык как живой организм.

«В параграф о крылатых выражениях, помимо всем давно знакомых, включены слова новых героев, наших современников. Потому что и «работайте, братья», и «идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» - эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», - сказала Елена Ямпольская.

Все эти слова родились в экстремальных ситуациях, на грани жизни и смерти. Люди, которые их произнесли, знали, что умрут. Но даже спустя годы страна помнит не только их подвиг, но и те самые фразы. Потому что настоящая сила слова не в красивых оборотах, а в правде, с которой оно сказано.

«Работайте, братья!» - одна из таких фраз. Она навсегда связана с подвигом лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. В этом году исполнится 10 лет с момента его страшной гибели. В июле 2016 года Магомед вместе с двоюродным братом Абдурашидом отдыхал в лесу недалеко от родного села Сергокала в Дагестане. Неожиданно на них напала группа вооружённых боевиков. Преступники, угрожая смертью, потребовали от полицейского на камеру призвать коллег уйти из правоохранительных органов. Нурбагандов ответил отказом. Его последние слова стали известны всей стране: «Работайте, братья!».

В 2016 году Магомеду исполнился 31 год. Фото: соцсети

Боевики расстреляли Магомеда и его брата. Свою расправу они сняли на телефон, но вырезали момент с отказом полицейского. Однако позже, когда правоохранители ликвидировали преступников, у одного из них следователи нашли полную запись. Указом президента Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя России.

А фраза «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» родилась во время аварийной посадки самолёта, который в 2019 году шел рейсом «Москва – Симферополь». На борту было 233 человека, из них семеро - члены экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, оба двигателя отказал и пилотам ничего не оставалось, кроме как сажать машину прямо в поле. К счастью, кукуруза в подмосковных полях вымахала выше человеческого роста и смягчила жёсткую посадку. Никто из находившихся на борту не погиб.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Подмосковье на кукурузном поле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время эвакуации бортпроводник сказал пассажирам фразу, которая позже разлетелась на цитаты и стала мемом: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Через три месяца командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Сегодня эти фразы проникли в культурный код россиян, стали символом мужества и верности своему делу. Теперь их будут изучать школьники, как пример живого, современного, крылатого выражения, которое родилось из подвига.

*Запрещенная в России международная террористическая организация

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