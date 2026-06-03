Повреждения получили три припаркованный около стены автомобиля. Фото: Владимир Крутников

Часть подпорной стены обрушилась в Ессентуках из-за непогоды, обрушившейся на регион на прошлой неделе. Как сообщает мэр города-курорта Владимир Крутников, в результате инцидента, произошедшего на улице Лермонтова, 144, повреждения получили три припаркованных рядом автомобиля. Среди местных жителей пострадавших нет.

«На прошлой неделе на месте уже были коллеги из управления архитектуры, обследовали подпорную стену, по которой ко мне приходили на прием наши жители. Погода опередила все работы», – написал Крутников в своих социальных сетях.

Сообщается, что сейчас на месте работают специалисты. Они обследуют территорию и определяют фронт срочных работ. Туда же выехал и глава города.

На данный момент информация о порядке и возможности возмещения ущерба собственникам поврежденных транспортных средств уточняется.

Сейчас на месте работают специалисты. Фото: Владимир Крутников

Напомним, в Ставропольском крае больше двух недель действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильным порывистым ветром. В связи с этим сразу в двух муниципалитетах региона действует режим ЧС. Сложная обстановка до сих пор сохраняется в Изобильненском и Минераловодском округах. Ессентуки же сильно пострадали в конце прошлой недели, когда на муниципалитет обрушился град размером с куриное яйцо.

Стихия повредила линии электропередачи в городе-курорте, из-за чего свет пропал у сотен абонентов. Из строя вышли три фидера, питающие почти 50 подстанций.

Согласно данным гидрометцентра, в ближайшие дни погода стабилизируется. Температура заметно поползет вверх, а дожди хоть и останутся, но будут слабыми и кратковременными.

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