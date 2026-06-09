«Примерять на меня театральные костюмы - дело неблагодарное»: Меликов опроверг слухи о своём влиянии на дела Дагестана

Сергей Меликов разом ответил всем диванным политологам. Фото: соцсети героя публикации

В мае 2026 года в Дагестане сменилась власть: Сергея Меликова на посту главы республики сменил Фёдор Щукин. Бывший руководитель ушёл красиво, без скандалов, без хлопанья дверьми, с достоинством. И, по его признанию, до сих пор остаётся в нормальном рабочем контакте с новым главой.

Но для некоторых доморощенных «политологов» такой расклад - повод для бурной фантазии. Меликова тут же записали и в серые кардиналы, и в теневые правители. Мол, даже после отставки держится за власть, ведёт тайные подковёрные игры и продолжает вершить судьбы республики.

Сам экс-глава к таким теориям отнёсся с иронией и ответил диванным экспертам в соцсетях.

«Следуя духу совета профессора Преображенского, анонимные дагестанские телеграм-каналы сейчас не читаю ни до, ни после обеда», - написал Сергей Меликов, переиначив знаменитую фразу из булгаковского «Собачьего сердца».

По его словам, впервые за долгое время он посвятил время своему здоровью и здоровью своих старших родственников. Но добрые знакомые сообщили, что он якобы продолжает «вершить судьбы», «кого-то расставлять» и «кого-то держать».

«Почувствовал себя героем мистического детектива, но быстро отпустило. Друзья! Я офицер, который выполняет поставленные задачи, примерять на меня театральные костюмы - дело неблагодарное, они мне совсем не идут», - признался Сергей Алимович.

После ухода с руководящего поста Сергей Меликов ведет активную общественную жизнь. Фото: соцсети героя публикации

А затем перешёл к серьёзному. Полномочия, напомнил Меликов, переданы новому руководству Дагестана в установленном порядке. Между ним и новыми властями сохраняются взаимопонимание, уважение и готовность поддерживать друг друга в интересах республики.

«Попытки отдельных людей найти в этой правильной управленческой преемственности повод для интриг - не что иное, как незрелость и политическая безграмотность», - заявил экс-глава.

С октября 2020 года до мая 2026 года Сергей Меликов руководил Дагестаном. Но даже после ухода с руководящего поста Сергей Меликов не стал затворником. Он ведёт активную общественную жизнь, встречается с ветеранами, участвует в судьбах бойцов СВО, поддерживает махачкалинское «Динамо». И делает это не для отчёта, а по зову сердца. Потому что быть офицером - это не должность. Это состояние души.

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